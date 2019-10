Le navigateur Brave atteint les huit millions d'utilisateurs

Un navigateur en plein boom

Source : Brave

Le navigateur disposerait également de 2,8 millions d'utilisateurs actifs chaque jour.Toujours d'après le communiqué, le taux d'engagement (soit la proportion d'utilisateurs ayant vu un lien et ayant cliqué dessus) est de 14 %, 12 % ayant entraîné une visite de plus de 10 secondes sur le site ciblé alors que la moyenne du secteur ne serait que de 2 %.C'est une nouvelle consécration pour Brave, qui n'a de cesse de conquérir de nouveaux adeptes. Lancé en 2016 par l'ancien co-fondateur de Mozilla Firefox, Brendan Einch, Brave a enregistré une augmentation de 450 % de son nombre d'utilisateurs entre janvier 2018 et avril 2019 . Sur cette seule période, sa communauté est passée d'un million à 5,5 millions de personnes.Le communiqué précise également qu'à ce jour, 385 campagnes de publicité ont déjà été réalisées via Brave. Le navigateur utilise des «» (BAT), que ce soit pour recevoir des dons de ses utilisateurs ou pour les récompenser. Toute personne peut ainsi recevoir des BAT en visionnant une publicité. Les utilisateurs peuvent alors en retirer une légère rémunération (autour de 70 dollars par an d'après Brendan Einch) ou les utiliser pour récompenser des créateurs de contenus