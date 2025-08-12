Perplexity prête à débourser plus de $34 milliards pour s'offrir Google Chrome

La jeune pousse Perplexity AI vient de formuler une offre d'achat sans précédent pour s'offrir le navigateur de Google. L'entreprise propose de débourser pas moins de 34,5 milliards de dollars alors que la justice américaine pointe Google et son monopole.
L'IA brasse des milliards et Perplexity monte en flèche. L'entreprise, qui vient à peine de lever le voile sur son navigateur agentique pour les abonnés à son offre Max, compte continuer à s'armer.
Un rachat stratégique
La justice américaine a statué que Google détient un monopole illicite sur la recherche en ligne. Et pour les autorités, il est temps d'en finir. On le sait, cette décision pourrait contraindre Alphabet, maison-mère de Google, à se séparer de Chrome, lequel fédère à ce jour plus de trois milliards d’utilisateurs dans le monde. L’entreprise Perplexity, valorisée environ 18 milliards de dollars suite à un récent tour de table, a assuré avoir le soutien de plusieurs fonds pour financer l’intégralité de l’opération. Rappelons que le montant, bien qu'astronomique à notre échelle, reste inférieur aux estimations avancées par certains acteurs du secteur, qui placent la valeur de Chrome au-delà des 50 milliards de dollars.
Dans cette potentielle revente, Perplexity n'est pas seule. Des sociétés telles qu’OpenAI, Yahoo et Apollo Global Management ont également manifesté leur intérêt pour le navigateur, ou, dison-le clairement, pour cette énorme base d'utilisateurs…. et donc…. de données. Pour Perplexity, cette acquisition lui permettrait de mieux concurrencer les moteurs de recherche et les navigateurs équipés de fonctionnalités d’IA. Alors que tout juste, les internautes prennent l'habitude d'utiliser des chabots conversationnels. Parmi les menaces pesant sur Perplexity, notons Open AI, qui a un projet dans les cartons tandis qu'Opera teste Neon auprès d'une poignée d'internautes.
Quel avenir pour Google Chrome ?
Perplexity s’engage à maintenir Chromium — le socle open source de Chrome — accessible à tous, promettant d’investir 3 milliards de dollars sur deux ans pour poursuivre le développement du navigateur tout en préservant le moteur de recherche par défaut actuellement fourni par Google. Selon CNBC, l’entreprise a également indiqué qu’aucune « modification furtive » ne serait appliquée : concrètement, l’expérience utilisateur resterait inchangée et la transition viserait à assurer une stabilité fonctionnelle pour les internautes et les annonceurs.
Actuellement utilisé par quelques abonnés prêts à débourser $200/mois, le navigateur Comet de l'entreprise est lui-même basé sur le noyau Chromium. Bien entendu, il intègre des fonctions de recherche automatisée et d’assistant, et offre notamment la possibilité d’importer toutes les préférences et extensions des utilisateurs Chrome pour favoriser une adoption simple et rapide.
Reste à savoir si Perplexity saura mener cette acquisition à terme. De son côté, Google s'oppose fermement à la décision de justice et estime qu'aucune autre entreprise n'est en mesure de gérer Chrome. Selon elle, le navigateur est le fruit de 17 années de collaboration étroite entre les équipes Chrome et l’ensemble de Google. Parisa Tabriz, directrice générale de Chrome, expliquait devant la cour que Google avait dépensé des "centaines de millions de dollars en mobilisant près 1000 ingénieurs. Et d'affirmer :"je ne pense pas que cela pourra être répliqué".
- Sources mises en avant
- Fraicheur des résultats
- Envoi de fichiers pour traitement