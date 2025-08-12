Perplexity prête à débourser plus de $34 milliards pour s'offrir Google Chrome

La justice américaine a statué que Google détient un monopole illicite sur la recherche en ligne. Et pour les autorités, il est temps d'en finir. On le sait, cette décision pourrait contraindre Alphabet, maison-mère de Google, à se séparer de Chrome, lequel fédère à ce jour plus de trois milliards d’utilisateurs dans le monde. L’entreprise Perplexity, valorisée environ 18 milliards de dollars suite à un récent tour de table, a assuré avoir le soutien de plusieurs fonds pour financer l’intégralité de l’opération. Rappelons que le montant, bien qu'astronomique à notre échelle, reste inférieur aux estimations avancées par certains acteurs du secteur, qui placent la valeur de Chrome au-delà des 50 milliards de dollars.

Dans cette potentielle revente, Perplexity n'est pas seule. Des sociétés telles qu’OpenAI, Yahoo et Apollo Global Management ont également manifesté leur intérêt pour le navigateur, ou, dison-le clairement, pour cette énorme base d'utilisateurs…. et donc…. de données. Pour Perplexity, cette acquisition lui permettrait de mieux concurrencer les moteurs de recherche et les navigateurs équipés de fonctionnalités d’IA. Alors que tout juste, les internautes prennent l'habitude d'utiliser des chabots conversationnels. Parmi les menaces pesant sur Perplexity, notons Open AI, qui a un projet dans les cartons tandis qu'Opera teste Neon auprès d'une poignée d'internautes.