En analysant le code source des applications iOS, Android, et Windows, un développeur a constaté plusieurs occurrences du terme "Aura" et "Aura Sidebar". ce dernier serait également présent au sein de l'application Web du chatbot IA. Il semblerait donc qu'OpenAI soit en train de peaufiner le comportement de son module de chat en fonction de son utilisation.

Dans l'une de ses dernières dépêches, Reuters indiquait que le navigateur, basé sur Chromium, serait disponible d'ici à quelques semaines. Cette annonce suivait de quelques heures le lancement de Comet, le navigateur agentique de Perplexity auprès des abonnés à la souscription Perplexity Max facturée pour 200 dollars par mois.

Soulignons que Aura est également un projet indépendant visant à proposer une version open source d'Arc Browser, lequel est désormais disponible sur iOS, iPadOS, macOS, et même VisionOS. D'ailleurs, c'est aussi le nom d'un navigateur développé par KDE et optimisé pour une navigation à la télécommande.

Reste à savoir si OpenAI choisira aussi de restreindre l'accès à son navigateur aux abonnés payants. Le second semestre devrait en tout cas lancer officiellement la course des navigateurs agentiques. En plus des deux géants de l'IA, Opera teste auprès d'une poignée d'utilisateurs Neon, capable de réaliser des tâches à la place de l'internaute et de produire du code sur simple requête. De son côté, The Browser Company a récemment ouvert les vannes pour Dia proposant pour sa part des interactions avec les pages en cours de consultation.

Rappelons qu'afin d'amoindrir l'omniprésence de Google sur le marché de la recherche en ligne et de la publicité, la justice américaine envisage toujours de forcer Google à revendre son navigateur Chrome. Open AI s'est d'ailleurs présenté en tant que potentiel repreneur.