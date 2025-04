arthur6703

Yahoo meilleur moyen de faire disparaitre Chrome

Après historiquement Mozilla et Google était très proche. Donc il suffirait qu’ils reviennent au modèle pré chromium : Google finance à 99% la fondation Mozilla qui propose une version libre (Chromium) et custom Google (Chrome) aux utilisateurs, comme ils le faisaient il y a 15 ans avec Firefox.

Comme ça Google ne perd pas trop son navigateur, Mozilla est gagnant, et les autres ne s’accaparent pas le « bébé » de Google.