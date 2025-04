Yahoo aussi veut racheter Google Chrome et se verrait bien revenir dans la course

Avec près de 66% de part de marché mondial, dont 67 % en France, Chrome trône en tête sur le marché des navigateurs et a été adopté par des milliards d’internautes. C'est aussi une formidable porte d'entrée sur le moteur de recherche de Google et la raison pour laquelle le département de la justice aux États-Unis souhaite voir le navigateur revendu à un tiers.

On estime aujourd'hui qu'environ 60 % des recherches sur Internet passent aujourd’hui par la barre d’adresse du navigateur web. Alors évidemment, pour Yahoo, mettre la main sur Chrome serait un accélérateur sans précédent : la marque estime qu’elle pourrait tripler instantanément sa part de marché dans la recherche.

Yahoo serait en fait en train de concevoir son propre navigateur, un projet dont la durée est estimée entre six et neuf mois. On imagine que ces travaux s'articulent autour du code source de Chromium. Alors bien entendu, un rachat direct de Google Chrome offrirait un avantage non négligeable. En parallèle, le magazine The Verge rapporte les propos de Brian Provost, directeur général de Yahoo! Search, lequel affirme que la société est en discussion avec d'autres éditeurs de navigateurs pour effectuer un rachat.

Ironiquement, la maison mère de Yahoo! avait précédemment racheté un navigateur devenu désormais complètement obsolète : Netscape.

Par le passé, Yahoo! s'était déjà essayé à lancer son propre navigateur en partenariat avec les fournisseurs d'accès SBC Global aux États-Unis et BT au Royaume-Uni. Il s'agissait plus précisément d'une surcouche graphique appliquée sur Internet Explorer avec l'insertion de plusieurs modules dans un panneau latéral.