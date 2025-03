Joeee

Je croise les doigts pour que cela se fasse. Et au contraire, la position de Chrome maintenu par Google, nui à la concurrence, qui n’a plus les moyens de faire face.

Casser le lien entre Chrome et Google, permettrait à Chrome de ne plus être sur le devant de la scène de manière artificiele et permettrait à la concurrence de se développer, et de plus participer aux Web en général.

Il y aurait bcp plus à y gagner.