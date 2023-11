Yahoo!, vous vous souvenez ? Ils veulent revenir...

Si Google domine largement le marché des moteurs de recherche et reste la référence pour de nombreux internautes, certaines entreprises tendent à concurrencer le mastodonte de Mountain View. Pour parvenir à décrocher une petite part du gâteau, la plupart des prétendants se sont spécialisés dans des niches de marché. Écologie, politique anti-fichage, publicités moins intrusives… Clubic rentre dans l’arène et propose un décryptage des moteurs de recherches les plus influents de 2023.

