Pour sa défense, Google avançait récemment que personne d’autre n’est capable de maintenir et de sécuriser Chrome, soulignant la complexité technique et les risques pour la sécurité des utilisateurs si la gestion du navigateur était confiée à un tiers. Cette position, déjà exprimée lors d’une précédente audience a été ignorée par OpenAI, Perplexity ou encore Yahoo! qui ont d'ores et déjà manifesté leurs intérêts pour reprendre le contrôle du navigateur.

Mais le Département de la Justice n'en démord pas et met en avant un marché plus ouvert, profitant davantage à la concurrence. Google, bien évidemment, ne voit pas les choses d'un même œil. La multinationale met cette fois en avant la complexité technique de son navigateur Chrome.

Selon la firme, confier la maintenance de Chrome à un tiers risquerait d’augmenter les failles de sécurité créées par des retards dans le déploiement des correctifs de sécurité. Le scan intégré de Safe Browsing, passant au crible les pages Web à la recherche de malware, ne serait, par exemple, plus connecté. Le ralentissement des travaux portés sur Google Chrome aurait par ailleurs des conséquences sur Chrome OS. Enfin, cela fragmenterait aussi l’expérience utilisateur avec une perte de cohérence.