Le Département de la Justice entend bien s’attaquer aux fondations de la domination de Google dans la recherche. Un juge fédéral a déjà statué en 2023 que la firme détenait illégalement un monopole sur ce marché. Le procès, qui s’ouvrira ce lundi 21 avril, visera à définir des sanctions quelque peu radicales. Parmi elles figurent la vente forcée du navigateur Chrome, le partage des données de recherche avec la concurrence, la surveillance gouvernementale des nouveaux investissements en matière d'intelligence artificielle, et la fin des accords d'exclusivité avec les fabricants de navigateurs et de téléphones.

« Les accords exclusifs avec Apple ont étouffé toute concurrence viable », affirme le DOJ, soulignant que Chrome constitue un verrou stratégique pour l’accès aux moteurs de recherche. De plus, les volumes massifs de données collectées grâce à Google Search lui confèrent un avantage évident face aux concurrents. Le DOJ prévoit d’appuyer ses arguments avec les témoignages d’acteurs de la recherche comme DuckDuckGo, Bing et Yahoo, mais également d’entreprises spécialisées dans l'intelligence artificielle telles qu’OpenAI et Perplexity.

De son côté, Google compte défendre ses produits comme des outils populaires que les sanctions pourraient lourdement fragiliser. L'objectif de ce dernier étant simplement d’atténuer sa peine, les juges étant déjà convaincus de ses pratiques anticoncurrentielles. Comme rapporté par The Verge, le DOJ estime que des mesures sérieuses sont nécessaires pour démanteler le monopole de Google dans la recherche. D'ailleurs, cette affaire constitue la plus grande menace antitrust à laquelle une grande entreprise technologique a été confrontée aux États-Unis depuis la perte historique de Microsoft concernant son monopole sur les systèmes d'exploitation début 2000.