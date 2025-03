Et pourtant, si elle est reléguée au simple rang de spectateur, la firme de Tim Cook devra encaisser les conséquences de ce jugement. Nous apprenions cet été que Google a reversé à Apple pas moins de 20 milliards de dollars afin que son moteur de recherche puisse être configuré par défaut sur le navigateur web Safari. Pour ces requêtes, l'entreprise de Mountain View céderait en plus 36% des revenus générés via les liens sponsorisés.

Or, malgré les efforts mis en place pour favoriser la diversité, la plupart des utilisateurs ne changent jamais le moteur de recherche configuré par défaut. Si la justice américaine maintient sa décision initiale, Apple se verra donc privée de cette rente annuelle.

Si une entreprise valorisée à ce jour à 3,36 billions de dollars devrait certainement s'en remettre, ce n'est cependant pas le cas de tous les partenaires de Google. La fondation Mozilla, notamment, dépend largement de son accord similaire avec Google.

En début, Mozilla expliquait que si elle n'était plus en mesure de prolonger son partenariat avec Google, elle ne pourrait plus poursuivre ses travaux sur son navigateur et notamment sur le moteur de rendu Gecko. Cela se traduirait alors par un manque de diversité dans un marché déjà largement dominé par Chromium.