LedragonNantais

M’en fou de chrome, j’utilise pas. je préférerai nettement que ce soit youtube qui sortent du giron de google et d’alphabet, parce qu’avec toute leur règle et censure à la con au point ou montrer une bouteille de vin sur une table pendant 0.8s suffit à faire sauter la monétisation, faut pas déconner non plus.