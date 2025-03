Pour survivre, Mozilla se voit contrainte de soutenir Google face à la justice américaine

Pour le département de la justice aux États-Unis, interdire Google de négocier des accords avec des entreprises tierces serait un bon moyen d'enrailler progressivement l'omniprésence de la société sur le secteur de la recherche, notamment si Google se trouve en plus dépourvu de son navigateur Chrome.

Mais pour continuer de survivre, Mozilla a donc besoin de Google et la fondation le clame haut et fort dans un billet de blog. On le sait, Apple et Google aussi ont un accord. En 2023, on estimait que la firme de Mountain View déboursait pas moins de 18 milliards de dollars à Apple pour que google.com soit configuré par défaut sur l'ensemble des iPhone et Mac à travers le monde. Seulement, comme le souligne Mozilla, les revenus d'Apple ne dépendent pas vraiment de cet accord. La multinationale puise son argent en vendant ses terminaux, ses souscriptions ou en récoltant les commissions au sein de l'App Store.

Par ailleurs, si l'on combine tous les navigateurs indépendants ayant un accord avec Google, dont notamment Firefox et Opera, cela ne représenterait que 1,15% de l'ensemble des requêtes effectuées aux États-Unis.