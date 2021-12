Mozilla : plus de 85 % de ses revenus proviennent encore de Google

Dans un grand rapport financier établi par une entreprise d’audit indépendante, Mozilla partage avec nous ses revenus de l’année 2020. On y voit des revenus stables pour Mozilla Corporation (la branche business) par rapport à 2019, avec quelque 466 millions de dollars de revenus, contre 465 millions en 2019. Le problème, c’est que plus de 85 % de ces revenus, selon le rapport, viennent du partenariat sur la recherche en ligne avec Google. Mozilla est donc extrêmement dépendant du géant américain à l'échelle financière et du fonctionnement.