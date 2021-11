Firefox Relay lance un abonnement illimité pour créer en un clic des adresses mail jetables

Mozilla propose depuis quelque temps un service d'alias gratuit, appelé Firefox Relay, qui permet de créer jusqu'à 5 alias à utiliser pour éviter de mettre sa véritable adresse mail et que sa boîte de réception soit envahie par des publicités et autres spams. Le service s'occupe de transférer les mails reçus sur vos alias à votre véritable adresse mail, et il est possible d'arrêter le transfert dès que les e-mails reçus ne sont plus importants ou intéressants. Désormais, l'entreprise a annoncé un abonnement, appelé Firefox Premium Relay, qui permet d'accéder à plusieurs fonctionnalités supplémentaires.