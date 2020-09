Mozilla débranche définitivement Firefox Send, nid à malwares

Dans un court billet, Firefox raconte s’être attelé au renforcement de la sécurité de Firefox Send durant l’été. L’outil, très permissif et facile d’accès, permettait à quiconque de se partager des fichiers en ligne (jusqu’à 2,5 Go), le tout sans avoir à créer de compte.

Une véritable perche saisie par des utilisateurs malveillants, qui en ont allègrement profité pour inonder le Web de malwares. Une aubaine : sous couvert d’une URL émanant d’un service Firefox, ceux-ci n’attiraient pas l’attention des programmes antivirus.

Le défi était-il trop grand ? On l’ignore. Mais Mozilla relate avoir pesé le pour et le contre dans l’éventualité d’une remise en service de Firefox Send. Vous l’aurez compris : le « non » a finalement remporté les suffrages.