Malwares : Mozilla suspend son service de partage de fichiers Firefox Send

Permettant de partager rapidement des fichiers jusqu’à 2,5 Go, Firefox Send est mis en pause par la fondation Mozilla. La raison ? la facilité d’accès du service en faisait la plate-forme idéale pour le partage de malwares à grande échelle.

Vendu comme une solution de partage simple et sécurisée, Firefox Send a, semble-t-il, manqué à ses prérogatives en devenant la plate-forme favorite des cybercriminels.

Trop permissif, Firefox Send ?

Selon Colin Hardy, chercheur en cybersécurité interviewé par ZDNet, ce sont spécifiquement les forces de Firefox Send qui sont devenues ses faiblesses. En ne demandant pas à ses utilisateurs de créer un compte, mais surtout en ne donnait pas la possibilité à quiconque de signaler un fichier dangereux, le service serait devenu un véritable far west permettant à des groupes de pirates de s’échanger des virus en toute impunité.

Car tous les fichiers hébergés par Firefox Send sont également chiffrés, et les utilisateurs peuvent choisir qui détiendra la clé de déchiffrage. De plus, les fichiers partagés via le service passent généralement entre les mailles des filtres intégrées aux messageries ou services d’e-mail. La « marque » Firefox étant gage de qualité et de sécurité, les URL provenant de Firefox Send n’allument a priori aucun voyant.