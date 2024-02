Mozilla lance un service pour effacer vos informations personnelles sur Internet

Mozilla Monitor Plus est une extension du service gratuit Firefox Monitor. Ce dernier est accessible gratuitement et permet de repérer, en renseignant son adresse mail, de savoir si cette dernière a été compromise à l'occasion d'une fuite de données. Vous saurez alors s'il est temps de changer de mot de passe pour éviter le vol de données personnelles ou bancaires.

Mozilla Monitor Plus va plus loin en proposant une analyse des différents data brokers. Ces courtiers en données sont des sociétés spécialisées dans l'échange et la commercialisation des données personnelles des internautes.

L'outil proposé par l'éditeur permet de chercher précisément une adresse mail, mais pas seulement. Il est aussi possible de donner une adresse postale ou un numéro de téléphone pour le soumettre à analyse.