Meduza, ce nouveau voleur d'informations qui ne vous veut pas du bien (du tout)

Meduza n'est a priori pas un instrument gouvernemental de contrôle ou d'espionnage. Il s'agit d'un produit commercial. En effet, il est disponible sur certains forums, et l'on en connaît même le prix : 199 dollars par mois, 399 dollars les trois mois, ou 1 199 dollars par an. Pour les personnes souscrivant un abonnement, les informations récoltées par ce biais sont ensuite classées et facilement accessibles par une interface simple d'utilisation, même si l'on ne s'y connaît pas.