L'éditeur ukrainien MacPaw annonce SpyBuster, pour bloquer les app connectées à la Russie

Cette explication arrive dans un contexte où la Russie, par le biais de lois fédérales en vigueur depuis 2016, oblige les fournisseurs de services télécoms (russes ET étrangers) à stocker les appels vocaux, SMS, MMS et données sur des serveurs russes pendant 6 mois, en y ajoutant toutes les métadonnées associées, c'est-à-dire le lieu, l'heure, l'expéditeur et le destinataire des messages, et ce pendant une durée cette fois de 3 ans.