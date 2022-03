L'éditeur ukrainien MacPaw rend son VPN gratuit au sein du pays

Voilà une belle initiative supplémentaire pour venir en aide à la population ukrainienne toujours plus durement touchée par le conflit en cours avec la Russie. MacPaw, une société fondée en 2008 à Kiev qui édite plusieurs logiciels de cybersécurité pour PC et Mac dont un VPN , vient de décider de rendre gratuite sa solution ClearVPN en Ukraine.

Déjà fortement convoités en temps normal, les données personnelles , emplacements géographiques et autres pratiques lors des navigations web sont autant d'informations qui peuvent particulièrement intéresser des pirates à la solde du gouvernement russe. Dans le contexte actuel, et sachant que les communications audiovisuelles sont toujours plus difficiles, Internet continue de fonctionner à peu près normalement en Ukraine.

Du côté de la Russie, la demande en solution VPN n'a jamais été aussi forte. Enfin, MacPaw ne se limite pas à cette initiative et s'engage également financièrement dans le soutien de plusieurs acteurs tels que l'armée ukrainienne et des ONG. La firme propose en temps réel des informations sur l'évolution de cette guerre dans ClearVPN via le hashtag #StandWithUkraine et offre à tous les journalistes couvrant le conflit un an d'abonnement à sa solution CleanMyMac .