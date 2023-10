Alerte à la fraude bancaire : les Français conscients du risque, mais pas assez vigilants

Les Français vont même plus loin en exprimant des inquiétudes quant aux attaques potentielles sur leurs données personnelles. 85 % d'entre eux craignent une usurpation d'identité, et 85 % redoutent des attaques visant leurs données bancaires. De plus, 81 % s'inquiètent des arnaques en ligne et sur les réseaux sociaux, telles que les sites miroirs ou les fausses promotions. C'est bien, tout ça, mais alors, où est le problème ?