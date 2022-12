Fraude à la carte bancaire : les Français sont la cible privilégiée des pirates en Europe

Une étude a été menée par le spécialiste des cartes de crédit Visa en collaboration avec Wakefield Research. Baptisée « Fraudulese : The Language of Fraud », elle donne des résultats alarmants. 33 % des Français interrogés affirment ainsi avoir déjà été victimes d'une escroquerie, ce qui les place notamment devant l'Espagne (32 %), l'Allemagne (28 %), le Royaume-Uni 26 %) et l'Italie (19 %). Le chiffre est cependant plus élevé aux États-Unis (41 %) et en Inde (52 %).