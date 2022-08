Combien de temps faut-il pour pirater une carte bancaire ?

Après avoir analysé la méthode des pirates de cartes bleues, NordVPN a rassemblé des statistiques sur le vol des données bancaires. Les cartes VISA seraient le plus souvent piratées, et les cartes de débit sont plus à risque, car moins bien protégées. Certains pays sont plus exposés que d'autres. Ainsi, la Turquie et l'Australie ont un risque élevé de vols, tandis que la Russie et la Chine ont un risque plus faible.

NordVPN a aussi dispensé des conseils sur comment éviter ce genre d'attaques. Tout d'abord, il s'agit de rester vigilant : surveillez vos dépenses. Utilisez l'authentification à deux facteurs, de façon à recevoir un SMS ou un e-mail pour chaque transaction effectuée en ligne depuis votre carte bancaire. Finalement, assurez-vous contre ce genre de fraudes.