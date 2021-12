Plus de 150 000 cartes bancaires françaises trouvées en vente sur le dark web

Quelque 4,48 millions de cartes bancaires ont été découvertes sur le dark web par NordVPN. Les Américains, avec 1,56 million de cartes, et les Australiens, avec 419 806, sont les plus touchés. Les Français ne sont toutefois pas en reste non plus. Avec 154 016 cartes bancaires, les Hexagonaux n'ont pas été épargnés, loin de là, puisque la France est tout simplement le pays européen le plus touché, devant le Royaume-Uni et ses 134 607 cartes.

On notera également que, pour le seul cas de la France, près de la moitié des cartes bancaires découvertes sont des cartes Visa (78 441), suivies de Mastercard (49 549) et d'American Express (2 353). Quant à l'indice de risque, une comparaison entre le nombre de cartes bancaires en circulation et les statistiques de population de chaque pays fournies par les Nations Unies, NordVPN s'est aperçu que celui de la France était à 0,42, bien loin de la Nouvelle-Zélande (0,8), de l'Australie (0,85) et de Hong-Kong (1), le trio de tête.