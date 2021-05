Sur le dark web, votre compte Gmail coûte plus cher qu'une carte bleue volée

Le site Privacy Affairs a mis à jour son indice des prix du dark web pour l'année 2021. Et comme chaque année, les chiffres donnés peuvent laisser sans voix. Car le coût relativement faible de certains éléments, comme des codes de cartes bleues, nous montre à quel point l'offre est grande, mais surtout, que certaines informations ou accès numériques, comme un compte Gmail, valent plus que des données bancaires. Et cela en dit long sur la santé du monde de la cybercriminalité, plus florissant que jamais avec des géants comme FireEye, SolarWinds, Visa, Mastercard, Microsoft, Lockheed Martin et bien d'autres, tous touchés par des violations de données l'an dernier.