COVID-19 : faux passeport vaccinal, faux résultats de tests, variants de vaccins... Le dark web se réinvente

Alors que la pandémie de COVID-19 s'éternise, la vaccination progresse, elle, très lentement. 1 % de la population mondiale a reçu une première puis une deuxième injection. Et à mesure que les exigences progressent, notamment pour voyager, et que les libertés de déplacement en prennent un coup, sauf à répondre à ces exigences, le dark web propose de plus en plus de solutions à celles et ceux qui veulent mettre toutes les chances de leur côté pour retrouver le goût de la liberté. Les équipes de Check Point Research nous dénichent, une nouvelle fois, des pépites du Web caché.