De faux tests PCR sont vendus sur Snapchat

Les faux tests peuvent se trouver rapidement sur Snapchat via des mot-clés comme « test corona ». Les revendeurs proposent des faux tests PCR négatifs à des prix allant de 20 à 50 euros. Ils demandent toutes les informations personnelles du client (nom, adresse, mail, etc.) et falsifient un document en inscrivant le nom d'un vrai centre de dépistage.