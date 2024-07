Cette fausse publication de versement d'allocations continue de tourner sur les réseaux sociaux, la CAF met le holà

Un proverbe dit que « le mensonge prend l'ascenseur quand la vérité prend l'escalier ». Il semble bien que ce soit le cas pour les publications trompeuses ou les fake news, qui circulent depuis des années pour certaines sur nos réseaux sociaux favoris.

En l'occurrence, il s'agit là d'une attestation bel et bien authentique que l'on se repasse de compte en compte. La Caisse nationale des allocations familiales (CNAF) l'a confirmé à nos confrères du site AFP Factuel. Cependant, elle est utilisée dans un contexte « totalement mensonger », comme le souligne l'organisme. Le montant affiché n'est pas représentatif des sommes habituellement versées aux allocataires.

Il s'agit en réalité d'une « régularisation d'aides non versées pendant plusieurs mois ». La raison ? L'absence d'un justificatif attendu de la part d'un organisme partenaire. Cette situation explique le montant « exceptionnellement élevé » de l'attestation. Rien ne permet non plus d'affirmer que cette attestation concerne « une famille immigrée d'origine érythréenne ». Cette information a été ajoutée par les internautes qui ont partagé l'image, sans aucun fondement.

Pour rappel, en France, les prestations sociales s'élevaient en moyenne à 12 550 euros par an et par habitant en 2022. Ce montant inclut les retraites, les aides liées à la santé, à la famille, à l'emploi, au logement et à la lutte contre la pauvreté, selon une étude de la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (DREES).