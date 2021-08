65 % des fake news sur les vaccins circulant sur les réseaux sociaux proviendraient de seulement 12 personnes

Joseph Mercola, Robert F. Kennedy, Jr., Ty and Charlene Bollinger, Sherri Tenpenny, Rizza Islam, Rashid Buttar, Erin Elizabeth, Sayer Ji, Kelly Brogan, Christiane Northrup, Ben Tapper et Kevin Jenkins constituent la douzaine de propagateurs ciblés, selon le CCDH. Ces derniers, baptisés « the disinformation dozen », seraient donc à eux seuls responsable de 73 % de la totalité des contenus antivaccin publiés sur le réseau social fondé par Mark Zuckerberg en 2004.

En ce qui concerne leurs profils, The Guardian relève que « parmi cette douzaine se trouvent des médecins qui ont embrassé la pseudoscience, un culturiste, un blogueur sur le bien-être, un fanatique religieux et, plus particulièrement, Robert F. Kennedy Jr., le neveu de John F. Kennedy, qui a également lié les vaccins à l'autisme et les réseaux cellulaires à large bande 5G à la pandémie de coronavirus. »

La traque contre la désinformation, lente, peine à être efficace pour l'heure. Le rapport du CCDH pointe d'ailleurs l'un des points noirs de ce combat de longue haleine : la suppression des contenus propageant de fausses informations. En effet, malgré des politiques contre les contenus favorisant la désinformation menée par divers réseaux sociaux, 95 % des informations en question ne seraient tout bonnement pas supprimées.