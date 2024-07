À Nice, de faux QR codes sont collés aux horodateurs pour siphonner vos données bancaires

Le problème de ces QR codes tient à ce que les malfaiteurs les apposent directement sur l'affiche promouvant l'application PayByPhone, ce qui donne l'impression que le QR code est le moyen de télécharger l'app. La municipalité de Nice a indiqué être au courant du problème, et avoir déposé une plainte. « La Ville de Nice prend cette situation très au sérieux et travaille activement pour identifier et retirer les QR Codes frauduleux » a-t-il été ainsi indiqué dans un communiqué.

La collectivité locale rappelle qu'il est nécessaire, pour protéger ses données, de télécharger cette application directement sur les magasins d'applications légitimes et reconnus, tels que l'App Store ou le Google Play Store. En bref, restez prudents !