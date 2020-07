COVID-19 : des pirates russes tenteraient de voler des informations sur un vaccin potentiel

Le groupe aurait ainsi utilisé des logiciels comme WellMess et WellMail pour cibler des organismes gouvernementaux ou diplomatiques, des think-tank et des établissements de santé. Le NCSC précise que « tout au long de l'année 2020, APT29 a ciblé diverses organisations impliquées dans le développement de vaccins contre la Covid-19 au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni, très probablement avec l'intention de voler des informations et de la propriété intellectuelle concernant le développement et les tests de vaccins ».