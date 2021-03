Le laboratoire Moderna et IBM réfléchissent à améliorer la distribution du vaccin COVID-19

Pour mener à bien leur projet, les deux entreprises s'appuieront essentiellement sur les capacités technologiques d'IBM aux États-Unis, parmi lesquelles la blockchain, une spécialité du géant américain de l'informatique, visant à assurer une traçabilité de bout en bout et à remédier à toute forme de perturbation dans les chaînes d'approvisionnement et la distribution. Ici, les gouvernements et prestataires de soins et de santé pourront partager très rapidement, et de manière sécurisée, les multiples données provenant des lots de vaccins, d'un bout à l'autre de la chaîne, donc, c'est-à-dire des centres de production aux lieux d'administration du sérum.