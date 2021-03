Attestation de déplacement : confinement ou couvre-feu, à chacun son document dérogatoire !

Rappelons que cette attestation est obligatoire (si vous franchissez la limite des 10 km) durant les prochaines semaines, et que celle-ci ouvre la possibilité de sorties en cas d'activités et achats professionnels, enseignement et formation ; consultations et soins ; motif familial impérieux ou garde d'enfants ; situation de handicap ; convocation judiciaire ou administrative ; déplacements de transit et longue distance ; achats de première nécessité ; déménagement ; démarches administratives ou juridiques ; culte ; participation à des rassemblements autorisés ; et déplacement de transit vers les gares et aéroports.