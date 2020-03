Confinement : avec Géoportail, visualisez votre périmètre de sortie autorisé

Géoportail pour visualiser votre périmètre de sortie autorisé

Vous le savez, vous l'entendez probablement toute la journée : pour se protéger, et protéger les autres de l'épidémie de coronavirus qui sévit actuellement en France, il est important de rester chez soi, de se confiner. Il est néanmoins possible de sortir brièvement de son domicile, mais seulement une fois par jour, pendant une heure maximum, et seul.De plus, vous ne devez pas vous éloigner de votre domicile de plus d'un kilomètre... Un périmètre qu'il n'est pas toujours simple de se représenter. Pour vous aider, vous pouvez utiliser l'outil cartographique Géoportail, actuellement en version bêta, qui vous permettra de matérialiser ce périmètre. Pour ce faire, il suffit de vous rendre sur le site IGN Géoportail

Cliquez sur l'icône de clé à molette à droite de l'écran pour ouvrir le panneau des outils disponibles, puis sur "Mesures". Dans le sous-menu, sélectionnez la fonction "Calculer une isochrone". Dans le nouvel écran, il suffit d'indiquer votre adresse, de sélectionner "isodistance" et de préciser la distance (1 kilomètre) avant de cliquer sur le bouton "Calculer".

Vous verrez alors apparaître en surimpression une zone colorée qui représente visuellement la zone dans laquelle vous pouvez vous déplacer, en cas de nécessité, mais dont vous ne devez pas sortir.

Source : Géoportail , Lyon Capitale .