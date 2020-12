Cybercriminalité : 40 milliards d'euros, l'impressionnant coût supporté par la Russie en 2020

Le moins que l'on puisse dire, c'est que la note est salée pour la Russie. La cybercriminalité a coûté autour de 3 600 milliards de roubles (soit 40 milliards d'euros) aux citoyens et entreprises russes en 2020. Le phénomène s'explique en partie par l'appel des autorités à utiliser plus massivement les cartes bancaires, dans le but de limiter au possible la circulation d'argent liquide. Et ainsi réprimer l'économie souterraine du pays des Tsars. Un sacré succès pour les cybercriminels.