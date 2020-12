McAfee, Microsoft et d'autres entreprises unissent leurs forces pour lutter contre les ransomwares

C'est probablement la coalition d'acteurs de la cybersécurité la plus vaste jamais créée. Sous l'impulsion de l'Institute for security and technology, un organisme américain, 19 acteurs de la cybersécurité se sont réunis pour lutter contre la menace des rançongiciels. La « Ransomware Task Force » sera lancée officiellement en 2021 et regroupe des entreprises connues du secteur comme Microsoft et McAfee, mais aussi des organismes gouvernementaux et des ONG. La liste complète des adhérents actuels est disponible sur la page dédiée à la task force.