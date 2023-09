Coupe du monde de rugby 2023 : restez à l'abri des arnaques en ligne, avec ces 5 conseils

Comme la rentrée juste avant elle, la Coupe du monde de rugby approche à grands pas, avec un match d'ouverture et de gala très attendu, opposant le XV de France à la Nouvelle-Zélande ce vendredi 8 septembre. Mais au milieu de l'excitation et de l'attente de ce choc entre Bleus et All Blacks, les pirates informatiques cherchent à marquer des points en escroquant les supporters inattentifs. Les grandes manifestations sportives sont souvent l'occasion pour les fraudeurs de déployer les tactiques les plus sournoises pour piéger les internautes. Alors, nous avons décidé d'accomplir notre devoir en relayant ici les cinq conseils essentiels de Cybermalveillance.gouv.fr pour vivre cet événement qui aura lieu en France en toute tranquillité d'esprit.