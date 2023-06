Ransomware : la Fédération française de rugby en mêlée avec les pirates, qui va s'écraser ?

Concrètement, la FFR affirme que le logiciel infectieux ne progressait plus au jeudi 8 juin 2023 à 12 h. Cependant, si les pirates en ligne sont parvenus à forcer la défense tricolore, l'évaluation exacte des dégâts n'est pas encore connue. Dans son communiqué, la Fédération française de rugby « continue à rechercher et analyser les données qui auraient pu être exfiltrées dans le cadre de cette attaque, y compris les e-mails, les contacts et les informations de calendrier. »

En l'état, il est admis dans le communiqué que les pirates en ligne sont parvenus à chiffrer une partie des historiques des activités de certaines boîtes mail internes à la FFR. Pour autant, la fédération affirme ne pas avoir reçu de demande de rançon au 22 juin 2023, soit la date de publication de ce communiqué.