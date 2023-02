Ce ransomware prévoit de discuter le prix de la rançon avec ses victimes, en fonction de leur assurance

Malgré tout, il possède quelques particularités. Là où certains ransomwares se contentent d'ajouter les données chiffrées à un nouveau fichier et suppriment l'original, HardBit ouvre les fichiers et les modifie directement, ce qui rend leur récupération plus difficile. De plus, même si les hackers indiquent avoir récupéré des données qu'ils menacent de diffuser, HardBit ne semble pas avoir pour le moment de site dédié à la publication de ces informations. Sa plus grande particularité vient cependant de sa demande de rançon.