Imaginez, 1 Français sur 2 compte échanger sur la Coupe du monde de rugby depuis les réseaux sociaux

On le sait, pour un grand nombre des personnes suivant les compétitions, une partie du plaisir vient soit d'être physiquement regroupé en un lieu donné, soit d'échanger en direct sur les réseaux sociaux. C'est pourquoi Meta s'est impliquée et a commandé le sondage qui nous intéresse. Pour Laurent Solly, les données montrent que le rugby occupe une place spéciale dans le cœur des Français, et que le groupe avait donc visé juste. Sur les 13 ou 14 millions de suiveurs estimés, l'étude estime à 48 % la part de nos concitoyens qui utiliseront les réseaux sociaux pour en parler.

Ce pourcentage varie en fonction de la tranche d'âge et monte jusqu'à 80 % pour les 15-24 ans. Dans le détail, on découvre que les personnes qui feront usage des réseaux sociaux parleront d'abord des différents résultats (61 %), puis des matchs en eux-mêmes (38 %), et enfin des propos tenus et des photos prises (29 %).

Sans surprise, c'est Facebook qui, avec 61 % des voix, arrive en tête des plateformes qui devraient être les plus utilisées, et plus globalement Meta, puisqu'Instagram arrive en deuxième position. Ces réseaux sont suivis par YouTube (le réseau préféré des jeunes), WhatsApp, Messenger, X.com (Twitter) (17 %), TikTok, Snapchat, Telegram, Twitch (4 %), Discord et Reddit. Du côté des 15-24 ans, c'est Instagram qui prend place sur la plus haute marche du podium, suivi par Facebook et Tiktok.