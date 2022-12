Coupe du monde : et le grand gagnant des réseaux sociaux est...

Le buteur a fait l'objet de plus de 9,2 millions de messages sur ces quatre semaines. Olivier Giroud (1,4 million), qui a retrouvé un statut de titulaire indiscutable durant la compétition (à la faveur de la blessure de Karim Benzema et d'un intérim plus que réussi), suit de loin la star des Bleus. Antoine Griezmann (843 000), Ousmane Dembélé (674 410) et Aurélien Tchouaméni (484 320) complètent le top 5.