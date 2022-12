Finale de la Coupe du monde : comment regarder France - Argentine en streaming ?

Le monde entier sera devant son écran de TV cet après midi et donc vous ne devriez pas rencontrer de problème pour accéder à la rencontre facilement sur votre TV si vous résidez à l'étranger. Mais si vous êtes français, peut-être souhaitez-vous vivre l'ambiance de ce match "comme à la maison" avec les commentaires en français de Grégoire Margotton et l'ancien Bleu : Bixente Lizarazu ?

Rappelons que les matchs de ce Mondial au Qatar sont pour la plupart diffusés sur les chaînes nationales des équipes et leurs services de diffusion sur internet, toutefois vous ne pourrez pas toujours y accéder sur une plateforme de streaming si vous vous situez dans un territoire hors de France ou d'un pays diffuseur. En effet, l'accès aux applications de streaming comme myTF1, Molotov ou beIN SPORTS (même si vous avez un compte ou l'abonnement) vous sera refusé car votre adresse IP (Internet Protocol) ne sera pas géolocalisée en France, où les différentes chaînes détiennent les droits de diffusion.

Pour y accéder, vous avez la possibilité d'installer un Virtual Private Network afin de vous connecter avec une IP française et d'accéder librement au match en streaming sur une chaîne gratuite comme TF1. La plupart des VPN sont payants mais Clubic a une nouvelle fois la solution en vous invitant à consulter notre comparatif des meilleurs VPN gratuits. Notez aussi que certains VPN payants proposent une version d'essai de quelques jours que vous pourrez résilier très facilement une fois la rencontre terminée. Une fois installé, ce logiciel vous permettra de vous connecter aux services de streaming avec l'IP du pays de votre choix - et rappelons le encore une fois, si vous disposez de l'abonnement au service de streaming adéquat.



Bon match à tous et toutes et surtout allez les BLEUS 🇫🇷