Coupe du monde 2022 : comment regarder le match France - Angleterre en streaming ?

Le match entre les joueurs de Didier Deschamps et l'équipe aux 3 lions sera co-diffusé sur les chaînes de TF1 et beIN Sports et s'annonce d'ores et déjà palpitant. Les tricolores devront réussir à battre les anglais pour poursuivre la compétition et espérer remporter un troisième sacre de champion de monde.

Si ce soir, vous n'avez pas la chance d'avoir une TV avec TF1 à votre disposition, ou si vous êtes à l'étranger, Clubic vous donne la marche à suivre pour visionner le match en streaming dans la langue de Molière et en HD !