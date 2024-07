Espagne - France : à quelle heure et comment regarder la demi-finale de l’Euro ce soir ?

TF1 ou M6 ? La question que tout le monde va se poser ce soir en allumant son téléviseur. Pas d’erreur cette fois-ci, la réponse est la Une. Et si vous êtes abonné à beIN Sports, il vous suffit de vous rendre sur le canal 1 du bouquet. Le match débutera ce mardi à 21h00 pétantes.

C’est la 6e fois que les deux équipes s’affrontent dans une grande compétition internationale (Euro et Coupe du monde). Le bilan de la France est à ce jour favorable avec 3 victoires pour les Bleus et une seule défaite. Si Mike Maignan affiche le meilleur pourcentage d’arrêt de la compétition (94%), l’Espagne est la seule équipe à avoir remporté tous ses matchs et est sortie gagnante de sa dernière confrontation avec les Bleus il y a douze ans lors de l’Euro 2012 organisé conjointement par la Pologne et l’Ukraine. Après la Belgique et les Portugais, l’équipe de France se montrera-t-elle toujours aussi intraitable ? La réponse ce soir à 21h00 sur TF1 et beIN Sports 1.