"Alexa, ouvre la page de football" : avec Fire TV, Amazon vous donne accès au ballon rond en un éclair

L'occasion par exemple de retrouver, en plus des matches diffusés sur TF1, M6 et Bein Sports, divers contenus originaux, à commencer par All or Nothing, sans oublier plusieurs documentaires sur la légende argentine Diego Maradona, sur l'attaquant britannique Peter Crouch, mais aussi un documentaire sur le Paris St Germain, sur Newcastle ou encore sur le FC Barcelone.

Pour Amazon, c'est l'occasion de célébrer le football donc, les séries et autres divertissements maison… mais aussi (et surtout ?) ses Fire TV Stick, lesquels permettent encore et toujours de transformer n'importe quel téléviseur en Smart TV. Rappelons que certains modèles de télévision (Toshiba, Xiaomi, Nokia…) intègrent directement Fire TV.