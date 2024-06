À l'approche de l'Euro de foot, l'Autorité nationale des jeux vous aide à éviter l'addiction aux paris sportifs

Qui n'a jamais eu envie de parier quelques euros sur un match de l'Équipe de France lors d'un grand événement comme l'Euro ou la Coupe du Monde ? Une tradition ancrée dans de nombreux foyers français qui peut vite tourner à l'obsession si l'on n'y prend pas garde.

Et pour cause, selon les chiffres de l'Autorité nationale des jeux (ANJ), les paris sportifs représentent le risque de jeu problématique le plus important au niveau individuel, avec une part de joueurs excessifs 6 fois plus élevée que pour les jeux de loterie.

Une proportion suffisamment inquiétante pour que l'ANJ passe à l'action en lançant une campagne de prévention d'envergure à l'approche de l'Euro 2024.