Sauras-tu deviner le top 10 des hashtags Twitter de 2022 : attention, politique à gogo !

Quittons la politique un instant, enfin pas vraiment, pour parler un peu « téloche. » Grâce à des débats sur l'actualité, des buzz à la pelle et des invités qui font parler, l'émission Touche pas à mon poste, animée par Cyril Hanouna sur C8, est celle dont on parle le plus sur Twitter. Le hashtag #TPMP a été employé dans 1,9 million de tweets en 2022. En point d'orgue : on retrouve le dérapage du présentateur avec le député LFI Louis Boyard, séquence la plus commentée de l'année, forte de 136 400 tweets le 11 novembre.