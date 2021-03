Twitter vient de fêter ses 15 ans : retour sur une histoire hors du commun

En 2016, nous sommes en période pré-présidentielle et les mobilisations citoyennes ne manquent pas. Le projet de la #LoiTravail (1,29 million de tweets) et le mouvement #NuitDebout sont la source de tweets tout aussi nombreux. On notera qu'en France, le phénomène #PokemonGo (700 000 tweets) aura réussi à être encore plus puissant que le #Brexit (650 000 tweets). L'année suivante, le hashtag #Macron génère 5,9 millions de messages sur le réseau social. Le nouveau président a su parfaitement exploiter le potentiel des réseaux sociaux (et il semble avoir aussi mis à jour ses codes en vue de 2022). À l'époque, son Make Our Planet Great Again en image fait un tabac.