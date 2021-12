Twitter : quels ont été les sujets les plus discutés en France en 2021 ?

Sans grande surprise, la pandémie de COVID-19 a alimenté les discussions sur Twitter avec les hashtags #Covid19 et #PassSanitaire qui ont réuni près de 6,5 millions de tweets en 2021.

Dans le domaine des émissions TV, c'est le jeu de téléréalité Koh-Lanta qui se positionne au premier rang. Du côté des films, le long-métrage Zack Snyder's Justice League est en tête des discussions, devant Spider-Man: No Way Home . Enfin, c'est l'émoji « 😭 » qui a été le plus utilisé par les internautes.