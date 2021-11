Z Event : record battu avec plus de 10 millions € rassemblés pour le marathon caritatif de streaming gaming

Le Z Event est un projet caritatif imaginé par Adrien Nougaret et Alexandre Dachary plus connus sous leurs pseudos ZeratoR et Dach. L'idée est de réunir de nombreux streamers francophones afin que récolter des fonds pour venir en aide à différentes causes. L'événement est organisé sur Twitch et permet de rassembler de multiples communautés.